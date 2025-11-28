Lutto a Paternò: si è spento a 90 anni Francesco Sottile, papà della direttrice di Ciak Telesud Mary Sottile

Si è spento nella serata di ieri a Paternò, all’età di 90 anni, Francesco Sottile, papà della direttrice di Ciak Telesud, Mary Sottile.Sposato da 54 anni con la moglie Angela e padre di tre figlie, Fr...

Si è spento nella serata di ieri a Paternò, all’età di 90 anni, Francesco Sottile, papà della direttrice di Ciak Telesud, Mary Sottile.

Sposato da 54 anni con la moglie Angela e padre di tre figlie, Francesco Sottile era molto conosciuto e stimato in città.

Uomo esemplare, marito e padre affettuoso, era apprezzato per la sua allegria, la sua ironia e la capacità di regalare sempre un sorriso: qualità che lo hanno accompagnato fino all’ultimo.

La sua scomparsa lascia un grande vuoto e un profondo dolore nei familiari e in quanti gli hanno voluto bene.

I funerali saranno celebrati domani, sabato 29 novembre, alle ore 10, a Paternò, nella Chiesa dello Spirito Santo.

Alla collega Mary e a tutti i familiari si stringono con sincero affetto il direttore Luigi Saitta, l’editore e l’intera redazione di 95047.