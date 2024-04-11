LUTTO CITTADINO DOMANI A SANTA MARIA DI LICODIA PER LA TRAGEDIA DI UNA GIOVANE CONCITTADINA

Il sindaco di Santa Maria di Licodia, Giovanni Buttò, ha annunciato il proclama del lutto cittadino per la giornata di domani, 12 aprile 2024. Questo lutto viene dichiarato in seguito alla tragica per...

Il sindaco di Santa Maria di Licodia, Giovanni Buttò, ha annunciato il proclama del lutto cittadino per la giornata di domani, 12 aprile 2024. Questo lutto viene dichiarato in seguito alla tragica perdita di una giovane licodiese avvenuta a Catania il 9 aprile scorso.

La decisione è stata presa in considerazione del dolore che ha colpito la comunità locale a seguito di questa sventura.

In particolare, il giorno 12 aprile si terranno i funerali della giovane trentunenne presso la Parrocchia SS Crocifisso di Santa Maria di Licodia, alle ore 15:30.

Il sindaco ha stabilito una serie di misure per onorare adeguatamente la memoria della giovane e per rispettare il dolore dei suoi cari durante questo periodo di lutto:

L’esposizione a mezz’asta della bandiera comunale posta nel Palazzo del Comune in segno di lutto. L'invito ai titolari di attività commerciali e ai pubblici esercenti di evitare comportamenti che possano contrastare con lo spirito del lutto cittadino. Il divieto di attività ludiche e ricreative e di iniziative che possano contrastare con il carattere luttuoso della cerimonia e con il decoro urbano.

Queste misure mirano a garantire un ambiente rispettoso e riflessivo in città durante il giorno di lutto e durante i funerali della giovane. La comunità di Santa Maria di Licodia si unisce nel cordoglio e nel sostegno alla famiglia e agli amici della giovane scomparsa.