Lutto nel calcio, morto Evaristo Beccalossi: addio alla storica bandiera dell’Inter

morto a Brescia Evaristo Beccalossi, storica bandiera dell’Inter Milan ed ex fantasista del calcio italiano. Avrebbe compiuto 70 anni il prossimo 12 maggio. Da oltre un anno le sue condizioni di salute erano critiche dopo il malore accusato nel gennaio 2025 e il lungo periodo di coma. Il decesso è avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì alla clinica Poliambulanza di Brescia, dove era ricoverato.

Nato a Brescia nel 1956, Beccalossi è stato uno dei talenti più estrosi del calcio italiano tra gli anni Settanta e Ottanta. Classico numero 10 dotato di grande tecnica e visione di gioco, iniziò la sua carriera proprio nel Brescia prima di legare il suo nome soprattutto all’Inter, club con cui visse gli anni più importanti della carriera.

In nerazzurro giocò dal 1978 al 1984, diventando uno dei simboli della squadra grazie alla sua fantasia e qualità. Con la maglia dell’Inter collezionò 216 presenze e 30 gol, vincendo uno scudetto nella stagione 1979-1980 e due Coppe Italia (1981-1982). Dopo l’esperienza milanese vestì anche le maglie di UC Sampdoria, AC Monza e Barletta, chiudendo la carriera nel 1987.