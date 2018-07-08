LUTTO NEL MONDO DEL CINEMA: È MORTO CARLO VANZINA

Morto a Roma il regista Carlo Vanzina: lo hanno reso noto la moglie Lisa e il fratello Enrico.“Nella sua amata Roma, dov’era nato, ancora troppo giovane e nel pieno della maturità intellettuale, dopo...

A cura di Redazione 08 luglio 2018 08:57

