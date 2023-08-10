LUTTO NEL MONDO DELLA MUSICA, È MORTO PEPPINO GAGLIARDI: AVEVA 83 ANNI
E' morto all'eta' di 83 anni il cantante, autore e musicista napoletano Peppino Gagliardi. Ne ha dato notizia sui social il musicista partenopeo Gianni Aterrano, suo collega e amico.
Nato nel popolare quartiere Vasto di Napoli il 25 maggio del 1940, Peppino Gagliardi si è avvicinato alla musica da bambino iniziando a suonare la fisarmonica, passando poi alla chitarra e al pianoforte. Ha partecipato a numerosi Festival di Napoli e cinque Festival di Sanremo, dove guadagnò due secondi posti.
Tra i suoi brani più famosi 'Settembre' del 1970, e "Gocce di Mare", "Ti amo così", "Sempre sempre" , "Come le viole" e "Come un ragazzino".