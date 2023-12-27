LUTTO NELLA POLITICA CATANESE, E' MORTO IL PRESIDENTE DELL'AST SANTO CASTIGLIONE

Si è spento improvvisamente questo pomeriggio il presidente del Consiglio di amministrazione dell'Azienda Siciliana Trasporti, Santo Castiglione. Padre del deputato regionale dell’Mpa, Giuseppe Castig...

Si è spento improvvisamente questo pomeriggio il presidente del Consiglio di amministrazione dell'Azienda Siciliana Trasporti, Santo Castiglione. Padre del deputato regionale dell’Mpa, Giuseppe Castiglione, in passato era stato anche presidente dell’autorità portuale di Catania.

Sui social il ricordo dell'ex Sindaco di Catania, nonchè Senatore Salvo Pogliese:

"Anche Santo. Anche lui ha deciso di andarsene, all’improvviso, fra una risata fragorosa e quel vocione rauco che annunciava una battuta, un rimprovero affettuoso, o l’ennesima lezione sulla politica cittadina.

Santo Castiglione è stato un innamorato della politica e della nostra Catania, un militante generoso, un amministratore appassionato, un amico vero e sincero, anche quando le strade si sono divise e abbiamo fatto scelte differenti.

Ogni incontro era un sorriso e una pacca affettuosa sulle spalle, prima che uno sguardo severo annunciasse che si passava alle discussioni “serie”.

Ci mancherai Santo."