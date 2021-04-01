M5S ALL’ARS: A PATERNÒ UNICI A PARLARE IN NOME E PER CONTO DEL MOVIMENTO 5 STELLE SONO I CONSIGLIERI COMUNALI

“Nei giorni scorsi abbiamo letto una nota diffusa dai componenti del meetup Amici 5 Stelle Paternò che è stata attribuita dagli organi di stampa al Movimento 5 Stelle. Teniamo pertanto a precisare che...

“Nei giorni scorsi abbiamo letto una nota diffusa dai componenti del meetup Amici 5 Stelle Paternò che è stata attribuita dagli organi di stampa al Movimento 5 Stelle. Teniamo pertanto a precisare che gli unici titolati a parlare per nome e per conto del Movimento 5 Stelle a livello territoriale sono i tre consiglieri comunali Martina Ardizzone, Claudia Flamnia e Marco Gresta.

Le altre sono esternazioni assolutamente legittime ma a titolo meramente personale”. A dichiararlo sono i deputati regionali del Movimento 5 Stelle eletti nel Catanese Gianina Ciancio, Jose Marano e Francesco Cappello a proposito della nota diffusa nei giorni scorsi dal gruppo locale paternese denominato ‘meetup Amici 5 Stelle Paternò’.

La nota riguardava un’iniziativa ambientale sottoscritta in maniera congiunta con il locale Partito Democratico. “Ci teniamo a chiarire - spiegano i consiglieri M5S Ardizzone, Flamnia e Gresta - che non sussiste nessuna scollatura interna al Movimento 5 stelle Paternó in quanto, come gruppo consiliare, abbiamo più volte affermato di non collaborare con il PD che è attualmente una forza politica di maggioranza del Sindaco Naso, di cui noi non abbiamo mai condiviso le scelte in questi 4 anni.

Dispiace che il meet up locale in questione non ci abbia informato di questa collaborazione e che questo abbia inevitabilmente determinato ambiguità nell’informazione sull’attuale situazione locale” - concludono.