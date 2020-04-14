MACELLAZIONE CLANDESTINA, BLITZ DEI NAS IN UN ALLEVAMENTO DEL CATANESE

I carabinieri del Nas di Catania sono impegnati nella diuturna azione di contrasto alla diffusione del coronavirus mediante servizi finalizzati al controllo del rispetto delle norme dettate dall’emerg...

I carabinieri del Nas di Catania sono impegnati nella diuturna azione di contrasto alla diffusione del coronavirus mediante servizi finalizzati al controllo del rispetto delle norme dettate dall’emergenza epidemiologica in atto, pure in ragione dei particolari compiti derivanti dalla dipendenza funzionale dal ministero della salute, quale quello di essere referenti presso l’istituto superiore di sanità del trasferimento dei tamponi eseguiti nel territorio ed oggetto di validazione.

Nel settore della sicurezza alimentare, nell’ambito dei controlli eseguiti sulle attività di commercio dei prodotti tipici delle festività pasquali, i militari del Nas, con la collaborazione del dipartimento di sanità pubblica veterinaria dell’Asp di Catania, nel corso di un’attività ispettiva congiunta presso un allevamento con annesso un caseificio della provincia di catania, hanno deferito all’autorita’ giudiziaria il titolare di un’azienda zootecnica dell’interland etneo per avere macellato, per la successiva commercializzazione, capi ovicaprini in mattatoio privo di registrazione sanitaria ed in precarie condizioni igienico-sanitarie realizzato all’interno della stessa azienda.

Gli accertamenti, estesi ad un locale adiacente, hanno permesso di individuare un locale adibito a caseificio, anch’esso privo di registrazione e dei previsti requisiti igienico-sanitari e strutturali, del quale e’ stata disposta l’immediata chiusura con l’ausilio dei veterinari del predetto dipartimento asp, in attesa di provvedimento ufficiale dell’autorità sanitaria preposta.

Il personale operante ha proceduto al sequestro probatorio del mattatoio abusivo, di carcasse ovicaprine, di carni e di pelli di altri capi precedentemente abbattuti rinvenute nella prossimita’ di area esterna, con evidenti segni di residui viscerali riconducibili alla macellazione abusiva.

Sul fenomeno sarà mantenuta alta e costante l’attenzione, ove e’ in atto un programma ispettivo a tutela del diritto alla salute dei cittadini nel particolare periodo delle festività, proseguendo, unitamente alle altre articolazioni dell’arma dei carabinieri, il controllo delle norme dettate dai decreti ministeriali ed assessoriali nell’ambito dell’emergenza coronavirus.