95047

Madre Teresa di Calcutta sarà Santa: il 15 marzo il Papa firma canonizzazione

Il Papa, nel concistoro ordinario del 15 marzo, firmerà anche il decreto per la canonizzazione di Madre Teresa di Calcutta e in quella occasione indicherà la data per la stessa proclamazione di santit...

A cura di Redazione Redazione
07 marzo 2016 14:46
Madre Teresa di Calcutta sarà Santa: il 15 marzo il Papa firma canonizzazione -
Oltre 95047
Condividi

Il Papa, nel concistoro ordinario del 15 marzo, firmerà anche il decreto per la canonizzazione di Madre Teresa di Calcutta e in quella occasione indicherà la data per la stessa proclamazione di santità della suora. Tra le date possibili si pensa al 5 settembre, giorno della morte di Madre Teresa.

Altre canonizzazioni insieme a lei -

Nel concistoro del 15 marzo il Papa firmerà anche i decreti per la canonizzazione di Giuseppe Sanchez del Rio, Stanislao di Gesù Maria (al secolo Giovanni Papczynski), Giuseppe Gabriele del rosario Brochero e Maria Elisabetta Hesselblad. Brochero, soprannominato Cura Gaucho o Cura Brochero, sarà il primo santo nato e morto in Argentina, il Paese natale di papa Francesco. Brochero, un sacerdote nato nel 1840 e morto nel 1914 in odore di santità, è stato proclamato beato il 14 settembre 2013.

 

Messaggero.it

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047