MAESTRA D’ASILO PICCHIA I BAMBINI, ARRESTATA NEL PALERMITANO DAI CARABINIERI

I carabinieri della compagnia di Misilmeri, su delega della Procura della Repubblica presso il tribunale di Termini Imerese, hanno eseguito ieri un’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal G.I.P. a carico di una 46enne della provincia di Agrigento, insegnante presso una scuola dell’infanzia di Villafrati (PA), ritenuta responsabile del reato di maltrattamenti verso fanciulli.

Le indagini, avviate dalla stazione di Villafrati su coordinamento della Procura di Termini Imerese, hanno tratto origine dalla denuncia sporta dalla madre di un’alunna di tre anni, accortasi di una variazione caratteriale e di particolari comportamenti assunti dalla bambina, indicativi di malessere verosimilmente causato dalla frequentazione scolastica.

I successivi accertamenti hanno messo in luce la condotta sistematica dell’insegnante, consistente in reiterati atti di violenza psicologica e fisica, urla, minacce e percosse nei confronti degli alunni, tutti di età inferiore ai 4 anni.

Il quadro indiziario delineatosi a carico dell’insegnante, nonché l’abitualità della condotta contestata, hanno consentito al G.I.P. di Termini Imerese di applicare la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti della 46enne.