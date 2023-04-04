MAESTRO DI RELIGIONE VIOLENTA 4 BIMBI IN UN ASILO DI MILANO: INCASTRATO DALLE TELECAMERE

Un maestro d'asilo, insegnante di religione, di 35 anni è stato arrestato due giorni fa in flagranza di reato per violenza sessuale durante le attività a scuola su quattro bambini tra i 4 e i 5 anni.G...

Un maestro d'asilo, insegnante di religione, di 35 anni è stato arrestato due giorni fa in flagranza di reato per violenza sessuale durante le attività a scuola su quattro bambini tra i 4 e i 5 anni.

Gli abusi sono stati filmati dalle microcamere piazzate in classe dagli agenti del Nucleo tutela donne e minori della Polizia locale di Milano, nell'inchiesta lampo coordinata dall'aggiunto Letizia Mannella e dal pm Rosaria Stagnaro.

Le indagini sono scaturite da una denuncia degli insegnanti dell'asilo, trasmessa la scorsa settimana in Procura attraverso la dirigenza dei servizi educativi del Comune di Milano. L'uomo, a novembre 2021, era stato trasferito dal Provveditorato da un'altra scuola materna per i suoi comportamenti nei confronti dei piccoli allievi. Il gip Lorenza Pasquinelli ha convalidato l'arresto in carcere.

A sollevare i sospetti sono stati alcuni racconti fatti dai bimbi alle altre maestre. Nel giro di pochi giorni, e anche prima di convocare in audizione protetta i bambini, la Procura ha deciso di collocare nell'aula le microcamere. Così gli investigatori della Polizia locale milanese hanno visto in diretta le violenze orribili che l'insegnante metteva in atto sui piccoli sin da subito, già alla prima ora di lezione.

I magistrati dovranno scavare nel passato dell'uomo, sul suo curriculum e capire anche perché si sia deciso soltanto di trasferirlo da una scuola all'altra quando era stato già segnalato un suo comportamento sospetto.