MAFIA: 18 ARRESTI CATANIA, IN MANETTE ANCHE ALL’EX DEPUTATO ARS NICOTRA

C’è anche un ex deputato regionale siciliano tra le 18 persone arrestate all’alba di oggi a Catania nell’ambito dell’operazione ‘Aquila’ che ha smantellato una organizzazione ritenuta vicina ai clan. Le manette sono scattate ai polsi di Raffaele Nicotra, detto ‘Pippo’, ex deputato Udc poi transitato nel Pd. Le 18 persone sono state arrestate, a vario titolo, per associazione per delinquere di tipo mafioso, estorsioni con l’aggravante del “metodo mafioso”, scambio elettorale politico mafioso, tentato omicidio, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di armi.

Le indagini sono state condotte dal Nucleo Investigativo del Comando provinciale e dalla Compagnia di Acireale.

Maggiori dettagli verranno resi noti nel corso della conferenza stampa che si terrà questa mattina alle ore 10:30 nella sala conferenze della Procura della Repubblica di Catania, dal Procuratore Carmelo Zuccaro e dai vertici provinciali dell’Arma dei Carabinieri.