MAFIA, 29 ARRESTI NEL NISSENO. SVENTATO L’OMICIDIO DI UN IMPRENDITORE CHE AVEVA DENUNCIATO IL PIZZO

Carabinieri stanno eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 29 persone accusate di appartenere alla famiglia mafiosa di Niscemi.

L'operazione è coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Caltanissetta.

Gli indagati sono accusati di reati contro la persona e contro il patrimonio, nonché di detenzione di armi da sparo. Nel corso delle indagini preliminari è emerso anche il tentativo di omicidio di un imprenditore che anni prima aveva denunciato un tentativo di estorsione. Omicidio che è stato evitato grazie anche al monitoraggio da parte dei carabinieri coordinati dalla Dda.

Alle 11 è prevista una conferenza stampa, per i dettagli dell'operazione, nel Comando provinciale dei Carabinieri a Caltanissetta.