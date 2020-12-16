MAFIA, ARRESTATO IN GERMANIA IL LATITANTE ANTONINO FALZONE

E' stato arrestato ieri a Heilbronn in Germania il latitante Antonino Falzone, pluripregiudicato affiliato alla cosca catanese 'Santapaola-Ercolano'. Falzone era ricercato dal settembre scorso, in ese...

E' stato arrestato ieri a Heilbronn in Germania il latitante Antonino Falzone, pluripregiudicato affiliato alla cosca catanese 'Santapaola-Ercolano'. Falzone era ricercato dal settembre scorso, in esecuzione di un mandato di arresto europeo scaturito da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Catania per associazione mafiosa finalizzata al traffico di stupefacenti, estorsioni ed altro.

L’operazione è stata condotta dalla Polizia Regionale del Land Baden Württemberg, con la collaborazione del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia e della Dia, nel complesso di un’articolata attività info-investigativa sviluppata nell’ambito della Rete Operativa Antimafia @On. La cattura è avvenuta all’interno di un’abitazione dove, a seguito di irruzione, il latitante è stato immediatamente immobilizzato.

Falzone era ricercato a seguito di un’operazione dei Carabinieri della Compagnia di Giarre (Catania) che aveva disarticolato il clan facente capo al boss Benedetto La Motta, referente della famiglia catanese Santapaola-Ercolano nel comune di Riposto (Catania) e zone limitrofe. Il successo dell’attività è frutto della sinergia operativa tra forze di polizia europee resa possibile grazie alla Rete Operativa Antimafia @On e al Progetto di finanziamento europeo Onnet ideato, sviluppato e gestito dalla Dia quale Project Leader, in collaborazione con Europol.