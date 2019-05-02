MAFIA E AFFARI, CONFISCATO IL PATRIMONIO DI UN IMPRENDITORE DI SANT’AGATA DI MILITELLO

Su disposizione della Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale, la DIA di Messina, supportata dal Centro Operativo DIA di Catania e in piena sinergia con la Direzione Distrettuale Antimafia pelorit...

Su disposizione della Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale, la DIA di Messina, supportata dal Centro Operativo DIA di Catania e in piena sinergia con la Direzione Distrettuale Antimafia peloritana, sta eseguendo la confisca dell’ingente patrimonio riferibile ad Antonio Smiriglia, noto imprenditore di Sant’Agata Militello, operante nel settore del movimento terra e della produzione del calcestruzzo, ritenuto vicino alla famiglia mafiosa di Mistretta.

Lo stesso Smiriglia era stato oggetto di un analogo sequestro per un importo complessivo di 3 milioni e mezzo di euro nel 2017.

L’attività è strettamente collegata a precedenti sequestri patrimoniali eseguiti dalla Sezione Operativa di Messina a fronte di articolate attività d’indagine culminate con una proposta di misura di prevenzione personale e patrimoniale a firma del Direttore della DIA.

Maggiori dettagli saranno forniti nel corso della mattinata con un successivo comunicato stampa