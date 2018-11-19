MAFIA E SCOMMESSE ON LINE, ALTRI 36 ARRESTI DELLA MOBILE DI CATANIA - I NOMI

La squadra mobile di Catania ha eseguito un’ordinanza cautelare, emessa dal Gip su richiesta della Procura distrettuale, per 29 persone nell’ambito di un’indagine su mafia e il mercato della raccolta...

Per sette persone che erano state fermate a Siracusa, Ribera (AG), Messina, Gela (CL) e Vittoria (RG), i Gip competenti hanno applicato, su richiesta delle locali Procure, la custodia cautelare in carcere. Durante l’operazione sono state sequestrate agenzie di scommesse nelle province di Catania, Siracusa, Caltanissetta e Ragusa.

I destinatari del provvedimento sono indagati, a vario titolo, per associazione mafiosa, concorso esterno in associazione mafiosa, associazione per delinquere, esercizio abusivo di attività di gioco e scommesse, riciclaggio, l’intestazione fittizia di beni. Contestata anche la truffa allo Stato con l’aggravante di avere favorito la mafia.

Le indagini della Squadra Mobile di Catania e dal Servizio centrale operativo di Roma hanno fatto emergere una consolidata organizzazione criminale che, sotto l’egida del clan catanese Cappello-Bonaccorsi, era dedita alla gestione di numerose agenzie di scommesse presenti sull’intero territorio siciliano e la progressiva e pervasiva infiltrazione e la connessa espansione nel settore dei giochi e delle scommesse on line.

L’inchiesta è il seguito della maxi operazione eseguita cinque giorni fa in diverse regioni d’Italia (clicca e leggi Catania, le mani della mafia sulle scommesse online.

I NOMI:

GLI ARRESTATI A CATANIA SONO:

Castiglia Giovanni Orazio, cl 1984, già detenuto;

D’Agata santo, cl. 1973, arresti domiciliari;

Di Bella Andrea, cl. 1991, arresti domiciliari;

Nania Francesco, cl. 1976, arresti domiciliari;

Russo Antonino, cl. 1980, arresti domiciliari;

Truglio Salvatore, cl. 1983, arresti domiciliari;

Bosco Salvatore, cl. 1985, già detenuto;

Salvo Salvatore Massimiliano, cl. 1982, inteso Massimo ‘u carruzzeri, già detenuto;

Blanco santo, cl. 1964, arresti domiciliari;

Bucceri Francesco, cl. 1978, arresti domiciliari;

Caniglia Domenico, cl. 1971, arresti domiciliari;

Castiglia Orazio, cl. 1963, arresti domiciliari;

Cavaleri Angelo, cl. 1944, arresti domiciliari;

Cavaleri Ivano, cl. 1977, arresti domiciliari;

Conte Christian, cl. 1993, arresti domiciliari;

Crali William, cl. 1989, arresti domiciliari;

Di Cio Federico, cl. 1977, arresti domiciliari;

Di Mauro Tiziano, cl. 1980, arresti domiciliari;

Greco Giuseppe, cl. 1960, arresti domiciliari;

Greco Lorenzo, cl. 1989, arresti domiciliari;

Guasta Antonino, cl. 1973, arresti domiciliari;

Iannelli Massimo, cl. 1965, arresti domiciliari;

Lima Luca, cl. 1984, arresti domiciliari;

Lizzoli Alessandro Rosario, cl. 1972, arresti domiciliari;

Minutola Giovanni, cl. 1986, arresti domiciliari;

Nania Cristian, cl. 1989, arresti domiciliari;

Sterzi Andrea, cl. 1975, arresti domiciliari;

Tela Giorgio, cl. 1979, arresti domiciliari.