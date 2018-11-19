MAFIA E SCOMMESSE ON LINE, ALTRI 36 ARRESTI DELLA MOBILE DI CATANIA - I NOMI
La squadra mobile di Catania ha eseguito un’ordinanza cautelare, emessa dal Gip su richiesta della Procura distrettuale, per 29 persone nell’ambito di un’indagine su mafia e il mercato della raccolta illecita delle scommesse on line.
Per sette persone che erano state fermate a Siracusa, Ribera (AG), Messina, Gela (CL) e Vittoria (RG), i Gip competenti hanno applicato, su richiesta delle locali Procure, la custodia cautelare in carcere. Durante l’operazione sono state sequestrate agenzie di scommesse nelle province di Catania, Siracusa, Caltanissetta e Ragusa.
I destinatari del provvedimento sono indagati, a vario titolo, per associazione mafiosa, concorso esterno in associazione mafiosa, associazione per delinquere, esercizio abusivo di attività di gioco e scommesse, riciclaggio, l’intestazione fittizia di beni. Contestata anche la truffa allo Stato con l’aggravante di avere favorito la mafia.
Le indagini della Squadra Mobile di Catania e dal Servizio centrale operativo di Roma hanno fatto emergere una consolidata organizzazione criminale che, sotto l’egida del clan catanese Cappello-Bonaccorsi, era dedita alla gestione di numerose agenzie di scommesse presenti sull’intero territorio siciliano e la progressiva e pervasiva infiltrazione e la connessa espansione nel settore dei giochi e delle scommesse on line.
L’inchiesta è il seguito della maxi operazione eseguita cinque giorni fa in diverse regioni d’Italia (clicca e leggi Catania, le mani della mafia sulle scommesse online.
I NOMI:
GLI ARRESTATI A CATANIA SONO:
Castiglia Giovanni Orazio, cl 1984, già detenuto;
D’Agata santo, cl. 1973, arresti domiciliari;
Di Bella Andrea, cl. 1991, arresti domiciliari;
Nania Francesco, cl. 1976, arresti domiciliari;
Russo Antonino, cl. 1980, arresti domiciliari;
Truglio Salvatore, cl. 1983, arresti domiciliari;
Bosco Salvatore, cl. 1985, già detenuto;
Salvo Salvatore Massimiliano, cl. 1982, inteso Massimo ‘u carruzzeri, già detenuto;
Blanco santo, cl. 1964, arresti domiciliari;
Bucceri Francesco, cl. 1978, arresti domiciliari;
Caniglia Domenico, cl. 1971, arresti domiciliari;
Castiglia Orazio, cl. 1963, arresti domiciliari;
Cavaleri Angelo, cl. 1944, arresti domiciliari;
Cavaleri Ivano, cl. 1977, arresti domiciliari;
Conte Christian, cl. 1993, arresti domiciliari;
Crali William, cl. 1989, arresti domiciliari;
Di Cio Federico, cl. 1977, arresti domiciliari;
Di Mauro Tiziano, cl. 1980, arresti domiciliari;
Greco Giuseppe, cl. 1960, arresti domiciliari;
Greco Lorenzo, cl. 1989, arresti domiciliari;
Guasta Antonino, cl. 1973, arresti domiciliari;
Iannelli Massimo, cl. 1965, arresti domiciliari;
Lima Luca, cl. 1984, arresti domiciliari;
Lizzoli Alessandro Rosario, cl. 1972, arresti domiciliari;
Minutola Giovanni, cl. 1986, arresti domiciliari;
Nania Cristian, cl. 1989, arresti domiciliari;
Sterzi Andrea, cl. 1975, arresti domiciliari;
Tela Giorgio, cl. 1979, arresti domiciliari.