MAFIA, MAXI BLITZ TRA CATANIA E PAVIA: 8 ARRESTI CONTRO IL CLAN LAUDANI, 20 INDAGATI PER ARMI, DROGA ED ESTORSIONI

n’importante operazione antimafia ha avuto luogo all’alba di oggi nelle province di Catania e Pavia, dove 80 militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania, su disposizione della...

A cura di Redazione 25 giugno 2025 08:32

Condividi