MAFIA, MAXI BLITZ TRA CATANIA E PAVIA: 8 ARRESTI CONTRO IL CLAN LAUDANI, 20 INDAGATI PER ARMI, DROGA ED ESTORSIONI
n’importante operazione antimafia ha avuto luogo all’alba di oggi nelle province di Catania e Pavia, dove 80 militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania, su disposizione della...
n’importante operazione antimafia ha avuto luogo all’alba di oggi nelle province di Catania e Pavia, dove 80 militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania, su disposizione della Direzione Distrettuale Antimafia etnea, hanno eseguito un’ordinanza cautelare nei confronti di otto persone.
L’operazione, frutto di una lunga attività investigativa coordinata dalla Procura distrettuale, coinvolge complessivamente venti indagati. Il provvedimento, emesso dal giudice per le indagini preliminari, prevede l'applicazione di misure cautelari personali e patrimoniali.
I reati ipotizzati a vario titolo includono: associazione di tipo mafioso, estorsione, ricettazione, detenzione di armi, trasferimento fraudolento di valori e traffico di stupefacenti, tutti aggravati dal metodo mafioso.
Secondo quanto emerso, i destinatari delle misure sono soggetti di rilievo del clan Laudani, uno dei gruppi storici della criminalità organizzata catanese, noto per la sua capillare presenza sul territorio e per il controllo di numerose attività illecite.
I dettagli dell’operazione saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa prevista per le ore 11 presso la sala meeting della Procura della Repubblica, all’interno del Palazzo di Giustizia di Catania.