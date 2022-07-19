MAFIA: MORTO NINO SANTAPAOLA, FRATELLO STORICO BOSS DI CATANIA

E' morto nel carcere di Opera a Milano, dove era detenuto in regime di 41bis, il boss Antonino 'Nino' Santapaola, fratello dello storico capomafia Benedetto.Aveva 68 anni e da tempo era malato.Proprio...

Aveva 68 anni e da tempo era malato.

Proprio ieri a Milano un processo in cui era imputato era stato rinviato per l'impossibilità del boss di "prendere parte scientemente al processo". La notizia del decesso ha trovato conferma anche in ambienti della Procura di Catania.

"Tutti i suoi processi - commenta il suo legale, l'avvocato Giuseppe Lipera - sono sospesi per il grave stato di salute del mio assistito. Avevo presentato più volte istanze per la sua scarcerazione o di concessione degli arresti domiciliari e, almeno, la revoca della misura del 41 bis, a cui era sottoposto nonostante la grave malattia da cui era oggettivamente affetto.

E' un caso che deve fare riflettere tutti noi".