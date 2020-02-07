MAFIA, OPERAZIONE A SIRACUSA: SEQUESTRATI 50 MILIONI DI EURO

I Carabinieri del Comando Provinciale di Siracusa stanno dando esecuzione ad un decreto di sequestro finalizzato alla confisca del valore di cinquanta milioni di euro a carico del clan mafioso “Nardo”...

I Carabinieri del Comando Provinciale di Siracusa stanno dando esecuzione ad un decreto di sequestro finalizzato alla confisca del valore di cinquanta milioni di euro a carico del clan mafioso “Nardo” di Lentini.

La misura di prevenzione patrimoniale, emessa ai sensi del Codice Antimafia, su proposta della Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia di Catania, che ha coordinato le indagini dei Carabinieri del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo aretuseo, colpisce due ditte di Lentini operanti nel lucroso settore del trasporto su gomma ortofrutticolo, in particolare di agrumi, con più di 200 dipendenti e una flotta di circa 350 mezzi, nonché un appartamento, capannoni, terreni e conti correnti, intestati a soggetti ritenuti prestanome di un elemento di spicco del clan, detenuto dagli anni Novanta.