MAFIA, OPERAZIONE "METEORA": 18 ARRESTI TRA ADRANO E CATANIA CONTRO I CLAN SANTANGELO E MAZZEI

La Polizia di Stato di Catania, su delega della Procura Distrettuale della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia etnea, ha avviato un’operazione dalle prime ore di questa mattina, coinvolgendo oltre 100 agenti della Squadra Mobile di Catania e del Commissariato di Adrano.

L’operazione, coordinata dalla Direzione Centrale Anticrimine, ha portato all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale di Catania nei confronti di 18 soggetti, indagati per vari reati.

Le accuse comprendono omicidio aggravato dalle finalità mafiose, associazione di tipo mafioso (legata ai clan Santangelo di Adrano e Mazzei “carcagnusi” di Catania), nonché il porto e la detenzione illecita di armi da sparo con l’aggravante di agevolare l’associazione mafiosa.

Le indagini avrebbero permesso di identificare gli esecutori materiali di un omicidio avvenuto nel 2016 e di individuare i responsabili dei ruoli di vertice del clan Santangelo e della frangia del clan Mazzei operante ad Adrano.

Particolari sull'operazione, denominata 'Meteora', saranno resi noti durante una conferenza stampa che si terrà alle 10:30 nella sala riunioni della Questura.