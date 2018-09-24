95047

Mafia, sequestrati 150 milioni di euro all’editore Mario Ciancio Sanfilippo

Oggi, su richiesta di questa Direzione Distrettuale Antimafia, il Tribunale di Catania - Sezione Misure di Prevenzione - ha emesso un decreto di confisca e di sequestro e contestuale confisca relativo...

A cura di Redazione Redazione
24 settembre 2018 10:56
Mafia, sequestrati 150 milioni di euro all’editore Mario Ciancio Sanfilippo -
Dintorni
Condividi

Oggi, su richiesta di questa Direzione Distrettuale Antimafia, il Tribunale di Catania - Sezione Misure di Prevenzione - ha emesso un decreto di confisca e di sequestro e contestuale confisca relativo a conti correnti, polizze assicurative, n. 31 società, quote di partecipazione detenute in ulteriori 7 società e beni immobili nei confronti di CIANCIO SANFILIPPO Mario, nato a Catania il 29.5.1932, noto imprenditore operante nel campo immobiliare e dell’editoria.

Il valore dei beni, in corso di compiuta quantificazione, è non inferiore a € 150.000.000.

 

Il provvedimento è in corso d’esecuzione a cura dei Carabinieri del ROS e del Comando Provinciale di Catania.

 

I dettagli dell’operazione saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che si terrà domani, alle ore 11.30, presso la Sala Stampa della Procura della Repubblica.  

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047