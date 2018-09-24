Mafia, sequestrati 150 milioni di euro all’editore Mario Ciancio Sanfilippo
Oggi, su richiesta di questa Direzione Distrettuale Antimafia, il Tribunale di Catania - Sezione Misure di Prevenzione - ha emesso un decreto di confisca e di sequestro e contestuale confisca relativo...
Oggi, su richiesta di questa Direzione Distrettuale Antimafia, il Tribunale di Catania - Sezione Misure di Prevenzione - ha emesso un decreto di confisca e di sequestro e contestuale confisca relativo a conti correnti, polizze assicurative, n. 31 società, quote di partecipazione detenute in ulteriori 7 società e beni immobili nei confronti di CIANCIO SANFILIPPO Mario, nato a Catania il 29.5.1932, noto imprenditore operante nel campo immobiliare e dell’editoria.
Il valore dei beni, in corso di compiuta quantificazione, è non inferiore a € 150.000.000.
Il provvedimento è in corso d’esecuzione a cura dei Carabinieri del ROS e del Comando Provinciale di Catania.
I dettagli dell’operazione saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che si terrà domani, alle ore 11.30, presso la Sala Stampa della Procura della Repubblica.