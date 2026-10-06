MALETTO – 4 GIORNI DI SPETTACOLO CON “M’ARRICRIO MUSIC FEST 2026”

Dall’8 all’11 ottobre 2026, Maletto ospita il M’Arricrio Music Fest, quattro giornate dedicate alla musica, allo spettacolo e all’intrattenimento, con un programma che unirà artisti affermati, realtà emergenti, danza, DJ set e animazione. Il M’Arricrio Music Fest 2026, organizzato da Avoteam con il patrocinio del Comune di Maletto e della Città Metropolitana di Catania, è realizzato con il contributo dell’Assemblea Regionale Siciliana, dell’Assessorato regionale del Turismo e dell’Assessorato regionale delle Attività Produttive. Un evento pensato per animare Maletto attraverso linguaggi e generi diversi e trasformare ogni giornata in un’esperienza da vivere e condividere. Ad arricchire l’atmosfera del festival ci sarà anche lo street food, che accompagnerà le quattro giornate insieme alla musica e agli spettacoli. Per tutta la durata della manifestazione sarà presente anche Radio TRC, in diretta ogni giorno dal cuore dell’evento, per raccontarne protagonisti, musica e atmosfera. Ad accompagnare il pubblico attraverso i diversi momenti del festival sarà Lucio Gatto, voce conduttrice delle quattro giornate tra presentazioni, musica, spettacolo e incontri con i protagonisti.

GIOVEDÌ 8 OTTOBRE – L’APERTURA DEL FESTIVAL – Il M’Arricrio Music Fest prenderà il via giovedì 8 ottobre con una prima giornata all’insegna della musica e dell’intrattenimento. Ad aprire il festival sarà il giovane Dj Damiano Cirami, mentre per i più piccoli non mancheranno momenti dedicati al divertimento con truccabimbi, artisti di strada e gonfiabili. Spazio quindi alla musica emergente con la voce di Federica Messineo e alla danza con “A Ritmo Caliente”, insieme ai maestri Ramona Longhitano e Andrea Coco. La serata proseguirà con il Dj set dei Dos Amigos.

VENERDÌ 9 OTTOBRE – DANZA, LIVE E DJ SET – Venerdì 9 ottobre il festival entrerà nel vivo con un programma particolarmente ricco. L’apertura sarà affidata a Lady Giulia, Dj emergente, seguita dall’esibizione del Centro Professionale Danza Koreos. La musica emergente sarà rappresentata da Asia Saitta, prima di lasciare il palco ai Retro Ska e, a seguire, a “Gravità”. A completare la seconda giornata arriverà lo special guest Santagati Efimera, per proseguire la festa nel segno della musica e del divertimento.

SABATO 10 OTTOBRE – IVAN GRANATINO PROTAGONISTA – Sabato 10 ottobre il M’Arricrio Music Fest proseguirà con una nuova serata di musica e spettacolo. Dopo l’apertura con il Dj set, spazio alla voce emergente di Lidia Arena, che accompagnerà il pubblico verso uno degli appuntamenti più attesi della manifestazione: Ivan Granatino Live. La serata continuerà con Memories 2000 e il Dj Luigi Portale, per un viaggio musicale capace di riportare sul palco atmosfere e sonorità che hanno segnato un’intera generazione.

DOMENICA 11 OTTOBRE – IL GRAN FINALE – Domenica 11 ottobre sarà una lunga giornata conclusiva, con un susseguirsi di protagonisti e generi differenti. Ad aprire l’ultima serata sarà lo special guest Marco Lupo Dj, seguito da uno spazio dedicato alla musica emergente locale. Il palco accoglierà poi Sicilia Original Style, Inna Cantina e Brusco, protagonisti del gran finale del M’Arricrio Music Fest 2026. A chiudere ufficialmente le quattro giornate sarà il closing Dj set di Samuele Faranda, ultimo appuntamento di un festival pensato per accompagnare Maletto attraverso quattro giornate consecutive di musica, spettacolo e divertimento. M’Arricrio Music Fest 2026 dà quindi appuntamento a Maletto dall’8 all’11 ottobre: quattro giorni, quattro serate e un unico grande evento da vivere insieme.