Tragedia sulla Messina-Palermo, muore Francesco Nicolosi: poco prima il video per l’onomastico

Il 38enne ha perso la vita in un incidente autonomo sulla A20 tra Barcellona Pozzo di Gotto e Falcone. Poco prima aveva pubblicato un video con gli auguri per San Francesco.

Una domenica di festa e di passione per le due ruote si è trasformata in tragedia. Francesco Nicolosi, 38 anni, ha perso la vita in un incidente avvenuto sull’autostrada A20 Messina-Palermo, nel tratto compreso tra Barcellona Pozzo di Gotto e Falcone.

L’incidente si è verificato al chilometro 57+700, in direzione Palermo. Secondo le informazioni disponibili, il 38enne viaggiava in sella al suo scooter quando, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo.

L’impatto è stato purtroppo fatale. Nonostante l’intervento dei soccorritori, per Francesco non ci sarebbe stato nulla da fare.

Nicolosi era un grande appassionato delle due ruote e faceva parte del Club FNP Motors, con il quale condivideva uscite e momenti dedicati alla passione per moto e scooter.

Il video pubblicato poco prima della tragedia

A rendere ancora più dolorosa la notizia è quanto Francesco aveva pubblicato sui social proprio nelle ore precedenti all’incidente.

Poco dopo le 9 del mattino, mentre era in sella al suo scooter, aveva registrato e condiviso un video augurando una “buona e santa domenica” e facendo gli auguri di buon onomastico a quanti portavano il nome Francesco, in occasione della ricorrenza di San Francesco d’Assisi.

Un breve messaggio pronunciato all’inizio di una giornata che sembrava come tante altre e che, poche ore dopo, si sarebbe trasformata drammaticamente.

Tanti messaggi di cordoglio

La notizia della morte del 38enne ha provocato grande dolore tra amici e conoscenti. Numerosi i messaggi comparsi sui social nelle ore successive, soprattutto da parte di chi aveva condiviso con Francesco la passione per le due ruote.

In tanti lo ricordano con affetto, esprimendo vicinanza ai familiari e sottolineando il vuoto lasciato dalla sua improvvisa scomparsa.

Sulla dinamica dell’incidente sono in corso gli accertamenti della Polizia Stradale, che dovrà ricostruire quanto avvenuto e chiarire le cause che hanno determinato la perdita di controllo dello scooter.

Una domenica cominciata con un semplice augurio e con un’uscita in sella si è così conclusa nel modo più tragico, lasciando familiari e amici a piangere Francesco Nicolosi, morto a soli 38 anni