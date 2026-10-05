🔴 ULTIM'ORA – ATTENZIONE SS121, tamponamento tra due auto: lunghe code
Incidente questa mattina nei pressi dello svincolo Sieli. Due auto coinvolte sulla corsia di sorpasso. Non risulterebbero feriti gravi.
MISTERBIANCO – Inizio di settimana difficile lungo la SS121, dove questa mattina un tamponamento tra due automobili sta causando pesanti rallentamenti alla circolazione.
Come mostrano le immagini arrivate alla redazione, due vetture sono rimaste coinvolte nell’incidente sulla corsia di sorpasso, nel tratto della cosiddetta “discesa di Misterbianco”, nei pressi dello svincolo Sieli in direzione Catania.
Le due auto sono rimaste ferme sulla carreggiata dopo l’impatto, con inevitabili conseguenze sulla viabilità in una delle fasce orarie più trafficate della giornata.
Fortunatamente, le persone coinvolte non avrebbero riportato gravi ferite. Restano comunque da chiarire con precisione le cause che hanno portato al tamponamento.
Particolarmente pesanti le ripercussioni sul traffico: si registrano lunghe code che iniziano già nei pressi di Piano Tavola, con automobilisti costretti a procedere lentamente lungo la SS121.
I disagi interessano soprattutto il traffico del lunedì mattina, con numerosi mezzi incolonnati e tempi di percorrenza sensibilmente più lunghi del normale.
Massima prudenza per chi si trova a percorrere la SS121, in attesa del completo ripristino della normale circolazione.