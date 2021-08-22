MALETTO È IL PAESE DELLA PROVINCIA DI CATANIA CON LA PIÙ ALTA PERCENTUALE DI VACCINATI, PATERNO' AL 24° POSTO
Sul fronte della vaccinazione, secondo l'ultimo bollettino emesso il 12 agosto 2021, il comune delle Provincia di Catania più virtuoso, è Maletto con il 76.69% della popolazione vaccinato, mentre la maglia nera in provincia spetta al comune di Castel di Iudica con solo il 50,52% della popolazione vaccinato.
Il comune di Paternò, si trova al 24° posto tra i 58 comuni della provincia Etnea, con una percentuale del 61.98% delle persone vaccinate alla prima dose e del 51,59% che hanno effettuato il richiamo.
Nel dettaglio: (dati vaccinati prima dose al 12/09/2021) nel comune di Paternò
34,76% - Fascia d'età dai 12 ai 19 anni
57,68% - Fascia d'età dai 20 ai 29 anni
52,14% - Fascia d'età dai 30 ai 39 anni
58,30% - Fascia d'età dai 40 ai 49 anni
66,10% - Fascia d'età dai 50 ai 59 anni
76,06% - Fascia d'età dai 60 ai 69 anni
82,98% - Fascia d'età dai 70 ai 79 anni
78,67% - Over 80 anni
I dati peggiori in Sicilia, si registrano nel comune di Fiumedinisi (Me) con il 61 per cento del target da vaccinare; il più virtuoso è Roccafiorita.
Tra le province siciliane, fanalino di coda la città di Messina con una percentuale di vaccinati del 61%; seguono a pochi decimi di differenza l’una dall’altra, Palermo, Siracusa e Trapani con il 65 per cento; la città di Catania con il 71 per cento, Caltanissetta con il 72, Agrigento con il 78 Enna con il 79 per cento ed ha superato l’80 per cento dei vaccinati la città di Ragusa.
I dati in questione, come specificato, si riferiscono alle città e non alle province.