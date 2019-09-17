MALETTO, GRAVE INCIDENTE NELLA NOTTE. INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
Ieri sera, intorno alle 22,30, si è verificato un incidente stradale autonomo sulla circumvallazione di Maletto.
Un giovane del posto a bordo di un autovettura, dopo aver perso il controllo del mezzo per cause da accertare, ha sfondato il guardarail per poi finere la corsa in volo su un piccolo deposito sottostante che ha attenuato l’impatto.
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del locale distaccamento di volontari, oltre ad un ambulanza del Servizoo 118 di Maletto ed una pattuglia dei Carabinieri del locale Comando di Stazione.
Fortunatamente il giovane, che è stato trasportato in Ospedale per le cure del caso, sembrerebbe non aver riportato ferite o traumi gravi.