MALETTO INCIDENTE CON MOTO , COINVOLTI DUE PATERNESI

Incidente notturno sulla Ss 284, nel tratto compreso tra Randazzo e Maletto. Ad essere interessati due paternesi, che per cause sconosciute, sono finiti con una moto fuoristrada, terminando la loro corso in un terreno posto al di sotto del livello stradale. L’allarme è scattato venerdì notte intorno alla 3, quando un passante ha visto spuntare dalla campagna un uomo pieno di sangue in viso e addosso. Il passante si è fermato ed ha subito allertato i soccorsi, venendo nel frattempo raggiunto da altri automobilisti. Sul posto sono giunte le ambulanze del 118 di Maletto e Randazzo, ed una pattuglia dei carabinieri di Randazzo. I due sono stati immobilizzati e portati all’ospedale di Bronte, per ulteriori controlli. Entrambi presentavano piccoli traumi in varie parti del corpo. Non si conoscono le cause dell’incidente con la moto, alla cui guida c’era un uomo di 44 anni. R.P: