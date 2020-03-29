MALETTO: RUBAVA GAS METANO: DENUNCIATA

I Carabinieri della Stazione di Maletto hanno denunciato una 40enne del posto per furto aggravato.I militari infatti con l’ausilio dei tecnici della società “2i Rete Gas S.p.A” hanno rilevato che la d...

I Carabinieri della Stazione di Maletto hanno denunciato una 40enne del posto per furto aggravato.

I militari infatti con l’ausilio dei tecnici della società “2i Rete Gas S.p.A” hanno rilevato che la donna, alla quale già nel luglio del 2019 era stata interrotta l’erogazione del servizio di fornitura di gas metano, aveva abusivamente violato i sigilli e riallacciato la propria casa alla rete di distribuzione, nonostante tale improvvida operazione potesse rappresentare un pericolo per la dislocazione dell’abitazione in pieno centro abitato.