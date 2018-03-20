MALETTO: Un arresto per droga

I Carabinieri della Stazione di Maletto hanno arrestato un disoccupato classe 1981, per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.La scorsa notte i militari, supportati dallo Squadr...

I Carabinieri della Stazione di Maletto hanno arrestato un disoccupato classe 1981, per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

La scorsa notte i militari, supportati dallo Squadrone eliportato cacciatori “Sicilia” e dal Nucleo Cinofili di Nicolosi, a seguito di diverse segnalazioni da parte di alcune mamme che hanno notato con preoccupazione un via vai di ragazzi nell’abitazione del 37enne, hanno perquisito l’immobile dell’uomo rinvenendo e sequestrando nel garage di sua pertinenza oltre mezzo chilo di sostanza stupefacente del tipo marijuana, un bilancino elettronico di precisione nonché del materiale utilizzato per il confezionamento della droga, abilmente occultati all’interno di un secchio per pittura.

L’arrestato è stato posto agli arresti domiciliari in attesa del giudizio per direttissima.