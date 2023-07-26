MALTEMPO A BRESCIA, MORTA UNA RAGAZZA DI 16 ANNI COLPITA DA UN ALBERO IN UN CAMPO SCOUT MENTRE DORMIVA

Aveva solo 16 anni, Chiara Rossetti, morta dopo esser stata colpita da un albero caduto a causa del maltempo mentre si trovava a un campo scout a Cedegolo, nel Bresciano La ragazza, di un gruppo scout...

Aveva solo 16 anni, Chiara Rossetti, morta dopo esser stata colpita da un albero caduto a causa del maltempo mentre si trovava a un campo scout a Cedegolo, nel Bresciano

La ragazza, di un gruppo scout di Como, stava dormendo in tenda quando è stata travolta da un albero. Il gruppo scout, dopo i soccorsi, è stato trasferito nella palestra del paese.

La procura di Brescia sta aspettando la relazione del Soccorso alpino per aprire un'inchiesta sulla morte della 16enne, colpita dall'albero mentre stava dormendo con altre amiche in una tenda nei boschi della Vallecamonica. La tenda era stata allestita su una sorta di palafitta già esistente che è stata travolta da un grosso albero che si è spezzato per il maltempo.

Gli amici e gli abitanti di Tavernola, la piccola frazione dove viveva, descrivono Chiara come una ragazza solare, attiva nella vita parrocchiale e sempre disposta ad aiutare gli altri.

Il suo sogno era diventare una cuoca, intanto frequentava il Cfp di Monte Olimpino, ed era partita per il campo scout, dove svolgeva il ruolo di animatrice, occupandosi dei bambini di quarta, quinta elementare e prima media, dopo aver trascorso già una prima settimana di vacanza con l'oratorio. "Chiara era una ragazza piena di sogni e speranze per il suo futuro. Una bravissima alunna del nostro istituto".

Ha commentato Simone Gatto, l'amministratore unico del Cfp di Monte Olimpino, in provincia di Como, scuola che la scout sedicenne frequentava al secondo anno del corso di cucina. "Non posso nemmeno immaginare il dolore dei suoi genitori, ai quali non possiamo far altro che esprimere massima vicinanza - aggiunge -. La vita ci notifica mille lezioni.

Tra queste è presente anche l'ingiustizia".