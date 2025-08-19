Maltempo a Leonforte (Enna), due auto nel torrente, un disperso

Leonforte (Enna), 19 agosto 2025 – Dalle 18:40 di oggi i Vigili del Fuoco sono impegnati a Leonforte, in provincia di Enna, per un grave episodio legato al maltempo che ha colpito la zona.Secondo le p...

Leonforte (Enna), 19 agosto 2025 – Dalle 18:40 di oggi i Vigili del Fuoco sono impegnati a Leonforte, in provincia di Enna, per un grave episodio legato al maltempo che ha colpito la zona.

Secondo le prime informazioni, due autovetture sono state trascinate nel torrente Crisa dall’ondata di piena. I veicoli sono stati individuati e due persone sono state tratte in salvo dalle squadre di soccorso.

Un terzo occupante, però, risulta disperso: secondo alcune testimonianze, si trovava a bordo di uno dei mezzi coinvolti. Le ricerche sono tuttora in corso, con l’impiego di diverse unità operative e del nucleo elicotteri di Catania.

La situazione rimane in evoluzione e i soccorritori stanno lavorando senza sosta per rintracciare la persona dispersa.