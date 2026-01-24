Maltempo a Paternò, ordinanze del Comune: stop al transito nella Scalinata delle Consuetudini e in via degli Svevi per alberi pericolanti

Paternò – A seguito degli eventi atmosferici eccezionali che si sono verificati nei giorni scorsi, il Comune di Paternò ha emanato due ordinanze di sospensione del transito pedonale e veicolare in alc...

Paternò – A seguito degli eventi atmosferici eccezionali che si sono verificati nei giorni scorsi, il Comune di Paternò ha emanato due ordinanze di sospensione del transito pedonale e veicolare in alcune zone della città, per consentire urgenti interventi di messa in sicurezza legati alla presenza di alberi divenuti pericolanti.

Scalinata settecentesca delle Consuetudini

Con ordinanza a decorrenza immediata, è stata disposta la sospensione del transito pedonale lungo tutta la Scalinata settecentesca delle Consuetudini, situata nella zona della collina storica.

Il provvedimento si è reso necessario a causa della presenza di sette cipressi, collocati nelle aiuole a bordo della scalinata, che sono stati dichiarati pericolanti. La chiusura resterà in vigore fino all’esecuzione degli interventi di abbattimento degli alberi, che saranno effettuati dalla ditta incaricata.

La sospensione del transito pedonale è stata adottata a tutela della pubblica incolumità, in attesa del completamento delle operazioni di messa in sicurezza.

Via degli Svevi: stop a pedoni e veicoli

Un secondo provvedimento riguarda invece il viale alberato di via degli Svevi, che costeggia il muro perimetrale del Cimitero Monumentale di Paternò. Anche in questo caso, con decorrenza immediata, è stata disposta la sospensione del transito veicolare e pedonale.

L’ordinanza è motivata dalla necessità di procedere all’abbattimento di dieci cipressi, presenti lungo il viale, risultati pericolanti a seguito del maltempo che ha interessato il territorio comunale.

Gli interventi saranno eseguiti dalla ditta incaricata e la sospensione del transito resterà in vigore fino al completamento delle operazioni di abbattimento e messa in sicurezza.

Appello ai cittadini

Il Comune invita la cittadinanza a rispettare i divieti e le limitazioni alla circolazione, sottolineando che i provvedimenti sono stati adottati esclusivamente per motivi di sicurezza e prevenzione, al fine di evitare rischi per pedoni e automobilisti.

Ulteriori aggiornamenti saranno comunicati al termine degli interventi.