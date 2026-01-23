Maltempo a Paternò: Villa Moncada chiusa fino al 29 gennaio, area sgambamento cani del Parco Giovanni XXIII fino al 2 febbraio

Paternò – A seguito dei danni provocati dagli eventi atmosferici eccezionali che hanno interessato il territorio comunale nelle giornate del 19 e 20 gennaio 2026, il Comune di Paternò ha disposto la c...

Paternò – A seguito dei danni provocati dagli eventi atmosferici eccezionali che hanno interessato il territorio comunale nelle giornate del 19 e 20 gennaio 2026, il Comune di Paternò ha disposto la chiusura temporanea di alcune aree verdi pubbliche per consentire interventi di messa in sicurezza e garantire l’incolumità dei cittadini.

Con Ordinanza n. 11 del 23 gennaio 2026, emanata dal Settore V – Manutenzione, è stata disposta la chiusura di Villa Moncada fino al 29 gennaio 2026, dopo che le verifiche tecniche hanno evidenziato danni alle alberature presenti all’interno della villa, con alberi abbattuti e altri risultati compromessi dal maltempo.

Dalle relazioni dell’Ufficio Verde comunale e della ditta incaricata è emersa la necessità di eseguire interventi di abbattimento, potatura, messa in sicurezza e verifiche di stabilità delle alberature.

Per questo motivo, Villa Moncada resterà chiusa al pubblico dalle ore 7:00 del 23 gennaio alle ore 6:59 del 29 gennaio 2026.

Chiusura della sola area di sgambamento cani del Parco Giovanni XXIII

Un ulteriore provvedimento riguarda esclusivamente l’area di sgambamento cani del Parco Giovanni XXIII. Secondo quanto riportato negli atti, nell’area sono stati riscontrati danni alle alberature, con diversi esemplari che presentano rami rotti, rendendo necessarie verifiche approfondite sulla stabilità degli alberi.

Per consentire alla ditta incaricata di mettere in sicurezza i luoghi e di individuare una ditta specializzata per l’esecuzione delle VTA (Valutazioni di Stabilità degli Alberi), è stata disposta la chiusura al pubblico della sola area di sgambamento cani:

dalle ore 7:00 del 23 gennaio 2026

fino alle ore 6:59 del 2 febbraio 2026,

per una durata complessiva di dieci giorni.

Il Comune invita i cittadini a rispettare i divieti di accesso, precisando che la chiusura del Parco Giovanni XXIII riguarda unicamente l’area di sgambamento cani, mentre le restanti parti del parco restano fruibili salvo diverse disposizioni.