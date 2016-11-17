95047

Maltempo, allerta arancione per Catania

Continua ad essere instabile il quadro meteorologico in Sicilia. Dopo qualche giorno di tregua, per domani, in particolare su Catania c'è un nuovo avviso della Protezione civile con un'allerta di risc...

17 novembre 2016 20:29
Continua ad essere instabile il quadro meteorologico in Sicilia. Dopo qualche giorno di tregua, per domani, in particolare su Catania c'è un nuovo avviso della Protezione civile con un'allerta di rischio idrogeologico di livello arancione.

Secondo il Centro funzionale multi-rischio regionale si prevedono dunque fenomeni temporaleschi che potrebbero essere accompagnati da rovesci di forte intensità, fulmini, forte vento e mare localmente mosso.

