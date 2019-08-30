MALTEMPO, ALLERTA GIALLA IN SICILIA: TEMPORALI E LOCALI GRANDINATE
Il Dipartimento della Protezione Civile della Sicilia annuncia anche per oggi, 30 agosto, una allerta meteo gialla in tutte le province.
Sul sito della Protezione Civile si legge: si prevede il persistere di precipitazioni, a prevalente carattere di rovescio o temporale.
I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensita', frequente attivita' elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.
Piogge sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia settentrionale ed orientale, con quantitativi cumulati localmente moderati; da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sul resto della Sicilia, con quantitativi cumulati generalmente deboli.