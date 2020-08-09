MALTEMPO, ALLERTA “GIALLA”IN TUTTA LA SICILIA DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE PER LA GIORNATA DI DOMANI
Il dipartimento regionale della Protezione Civile ha emanato per la giornata di domani Lunedì 10 Agosto, un’allerta gialla su tutta la Sicilia
Nella giornata di domani, si prevedono precipitazioni a carattere di rovescio o temporale su tutta la Sicilia, i fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.
In relazione a quanto sopra, su tutta l’isola potrebbero verificarsi fenomeni localizzati e/o diffusi di esondazione lungo i corsi d’acqua a valle delle dighe. Le strutture locali di protezione civile adotteranno, al riguardo, le procedure previste nei propri piani di protezione civile per il rischio idrogeologico e idraulico.
Previsioni per lunedì 10 agosto 2020
Condizioni: al mattino cielo sereno o poco nuvoloso. Dal pomeriggio aumento delle nubi sulle aree interne con possibili locali fenomeni su area etnea e su Iblei.
Temperature: valori termici in lieve rialzo; caldo moderato.
Venti: deboli o moderati dai quadranti settentrionali.
Mari: poco mossi o localmente mossi.