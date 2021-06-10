MALTEMPO, ALLERTA METEO GIALLA IN SICILIA PER VENERDÌ 11 GIUGNO

Il maltempo proseguirà pure per la giornata di domani, 11 Giugno 2021, generando in alcune aree del Paese fenomeni meteorologici anche intensi che potrebbero portare a situazioni di pericolo.Il Dipart...

Il maltempo proseguirà pure per la giornata di domani, 11 Giugno 2021, generando in alcune aree del Paese fenomeni meteorologici anche intensi che potrebbero portare a situazioni di pericolo.

Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse valutando per la giornata di domani, venerdì 11 giugno, un aumento del rischio meteo per otto regioni per le quali è stata valutata una allerta gialla di ordinaria criticità.

Nel Dettaglio, la giornata di domani sarà caratterizzata da una elevata instabilità meteorologica che porterà a una continua variabilità delle condizioni meteo nel corso del giorno.

L'alta pressione infatti rimarrà ai margini della Penisola lasciando spazio a correnti settentrionali che saranno responsabili dello sviluppo di improvvisi temporali, in particolare nelle ore pomeridiane e soprattutto sulle zone montuose sia al nord che al centro sud.

I fenomeni temporaleschi più intensi son attesi proprio sui rilievi appenninici delle regini centrali e in parte di quelle meridionali. Per questo, sulla base delle previsioni meteo disponibili e dei fenomeni previsti, il Dipartimento della Protezione Civile, d’intesa con le regioni coinvolte, per la giornata di domani, venerdì 11 giugno, ha valutato una allerta gialla di ordinaria criticità per rischio temporali su Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia e Umbria.

Valutata inoltre una allerta gialla per rischio idraulico sulla Basilicata e una allerta per rischio idrogeologico su Abruzzo, Basilicata, Calabria Lazio e Sicilia