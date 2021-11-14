MALTEMPO: BOLLETTINO DELLA PROTEZIONE CIVILE, DOMANI SARÀ ALLERTA GIALLA SULLA SICILIA ORIENTALE

MALTEMPO: ANCORA ALLERTA DELLA PROTEZIONE CIVILE, DOMANI SARÀ ALLERTA GIALLA SULLA SICILIA ORIENTALE

Torna il maltempo su Catania e provincia con nubi e piogge. Il rialzo della pressione atmosferica di oggi è stato una tregua dal nuovo campo di bassa pressione, in arrivo già da stasera, che determinerà un nuovo peggioramento delle condizioni meteo.

Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse che prevede per la giornata di domani, lunedì 15 novembre: precipitazioni sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia orientale.

In particolare l’allerta riguarderà le province di Messina, Catania, Ragusa e Siracusa. Su queste zone le piogge saranno da isolate a sparse anche a carattere di temporale.

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico