MALTEMPO, ANCORA PIOGGIA E VENTO: ALLERTA METEO GIALLA PER LA GIORNATA DI DOMANI

La perturbazione atlantica sull'Italia continuerà a determinare condizioni di maltempo sulle regioni meridionali anche nelle prossime ore.La Protezione Civile Regionale ha diffuso un avviso per rischi...

La perturbazione atlantica sull'Italia continuerà a determinare condizioni di maltempo sulle regioni meridionali anche nelle prossime ore.

La Protezione Civile Regionale ha diffuso un avviso per rischio meteo-idrogeologico e idraulico per temporali, valido dalle ore 16.00 di oggi alle ore 24 di domani, 7 dicembre 2021.

L' allerta meteo prevede a partire dalle prime ore di martedì piogge e temporali, che localmente potranno essere anche molto intensi e accompagnati da grandinate, fulmini e forti raffiche di vento, sulla Sicilia.

Attesi inoltre venti di burrasca su Sicilia, Puglia, Basilicata e Calabria.