Maltempo in arrivo, allerta meteo arancione sulla provincia etnea per la giornata di domani
È stata diramata proprio in questi minuti dalla Protezione Civile regionale l’allerta meteo di colore arancione per quanto concerne il rischio idrogeologico.
Secondo quanto previsto dal bollettino meteo rilasciato, infatti, secondo il Centro funzionale multirischio regionale, “si prevedono fenomeni temporaleschi, che potrebbero essere accompagnati da rovesci di forte intensità, fulmini, forte vento e mare localmente mosso“.
Si raccomanda alla popolazione la necessaria prudenza e, in particolare, di evitare l’uso di mezzi a due ruote come moto, motocicli e biciclette.