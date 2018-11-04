95047

MALTEMPO: 'CASA TRAVOLTA ERA ABUSIVA'

A cura di Redazione Redazione
04 novembre 2018 19:07
"La casa travolta dal fiume era abusiva e pendeva dal 2018 un ordine di demolizione del Comune che è stato impugnato dai proprietari dell'immobile davanti al Tar. Da quanto ci risulta ancora il tribunale amministrativo non ha provveduto, per cui la demolizione non è stata possibile". Lo dice il sindaco di Castedaccia Giovanni Di Giacinto in merito all'immobile travolto dalla piena del fiume in cui sono morte 9 persone.
Intanto è stata aperta un'inchiesta sulla tragedia. "Ho visto un disastro totale", ha detto il procuratore di Termini Imerese, Ambrogio Cartosio, che ha sorvolato in elicottero la zona di Casteldaccia. Cartosio ha aperto un'inchiesta, l'ipotesi di reato non è stata ancora definita. "Stiamo valutando", ha detto il procuratore.

