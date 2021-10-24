MALTEMPO: DANNI DEL PONTE SAN GIULIANO CHE COLLEGA RANDAZZO CON SANTA DOMENICA
Fortemente danneggiato a causa del maltempo che si è abbattuto sulla Sicilia orientale il ponte San Giuliano che attraversa il fiume dell'Alcantara nella zona di Randazzo, nel catanese.
Diverse automobilisti sono rimasti bloccati senza riuscire a transitare dall'altra parte.
Sul ponte si è riversata una grossa quantità di acqua che ha spazzato via il parapetto e creato danni all'asfalto ostruendo il passaggio delle auto
Situazioni pure difficile anche a Scordia
Il sindaco ha chiesto al dirigente della protezione civile Salvatore Cocina l’intervento di volontari della protezione civile anche fuori dal paese per far fronte al violento nubifragio che si è abbattuto nel comune. Alberi sono caduti a Piazza Armerina investendo un auto. Altri alberi su strada anche nell’autostrada Palermo Catania nei pressi di Motta Sant’Anastasia e e sulla Palermo Mazara del Vallo nei pressi dello svincolo di Salemi.
Vento e pioggia nella Sicilia Orientale come previsto dall’allerta meteo. Diversi gli interventi dei vigili del fuoco e dei volontari della protezione civile.