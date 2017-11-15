MALTEMPO, DOMANI ALLERTA ARANCIONE PER CATANIA

Emesso pochi minuti fa il bollettino della protezione civile, che prevede in Sicilia, a partire da stanotte e per l’interna giornata di domani, allerta arancione per la Sicilia orientale.Secondo il Ce...

Emesso pochi minuti fa il bollettino della protezione civile, che prevede in Sicilia, a partire da stanotte e per l’interna giornata di domani, allerta arancione per la Sicilia orientale.

Secondo il Centro funzionale multi-rischio regionale si prevedono dunque fenomeni temporaleschi che potrebbero essere accompagnati da rovesci di forte intensità, fulmini, forte vento e mare localmente mosso.

Il quadro meteorologico e delle criticità previste sula Sicilia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all'evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile (www.protezionecivile.gov.it), insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo.

Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento seguirà l’evolversi della situazione.