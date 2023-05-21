MALTEMPO: DOMANI ALLERTA GIALLA IN TUTTA LA SICILIA

ALLERTA DELLA PROTEZIONE CIVILE Il dipartimento regionale della Protezione civile siciliana ha diffuso, nel primo pomeriggio, un avviso per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico, valido dalle 16...

ALLERTA DELLA PROTEZIONE CIVILE

Il dipartimento regionale della Protezione civile siciliana ha diffuso, nel primo pomeriggio, un avviso per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico, valido dalle 16 di oggi e fino alle 24 di lunedì 22 maggio. Livello di allerta gialla con piogge sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su tutte le zone, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati. Previste possibili grandinate e raffiche di vento, mareggiate lungo le coste. La Protezione civile invita tutti gli Enti e i Sindaci in particolare, a predisporre le azioni di prevenzione previste nei propri piani di protezione civile.

Il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha emesso un nuovo avviso di “fenomeni intensi” per le prossime ore, fino alla giornata di domani 21 Maggio 2023

Ecco di seguito il bollettino:

PREVISIONE DI FENOMENI INTENSI EMESSA ALLE ORE 12:00/UTC DEL 21/05/23

NELLA GIORNATA DI OGGI, DOMENICA 21 MAGGIO 2023, PERSISTONO PER LE PROSSIME 12 ORE, PRECIPITAZIONI INTENSE ED ABBONDANTI, A PREVALENTE CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE, SULLA SICILIA.

I FENOMENI TEMPORALESCHI SARANNO ACCOMPAGNATI DA FREQUENTE ATTIVITA’ ELETTRICA, POSSIBILI GRANDINATE E FORTI RAFFICHE DI VENTO.

Le informazioni relative ai fenomeni meteorologici intensi – precisa il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare – si riferiscono esclusivamente alle caratteristiche degli eventi meteo previsti. Tali informazioni sono prive di valutazioni connesse all’impatto sul territorio per le quali si deve far riferimento ai bollettini relativi al Sistema di Allertamento Nazionale che sono emessi dal Servizio Nazionale di Protezione Civile