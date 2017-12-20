Maltempo: da domani venti forti al sud

Da domani le regioni centro-meridionali saranno interessate da un’intensificazione dei venti, con burrasca sull’area ionica, legata alla presenza di una struttura depressionaria sull’Europa orientale.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le Regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino di criticità consultabile sul sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it).

L’avviso prevede dalle prime ore di domani, giovedì 21 dicembre, venti forti nord-orientali, con rinforzi di burrasca, su Calabria e Sicilia, specialmente sui settori ionici, con possibili mareggiate lungo le coste esposte.