Maltempo estremo in Sicilia: arriva la tempesta “Harry”, l’Aeronautica Militare avverte: temporali violenti, vento forte e mare molto agitato

Un’intensa fase di maltempo interesserà nelle prossime ore e nei prossimi giorni diverse aree del Paese, in particolare Sicilia orientale, Calabria, Sardegna e Liguria, a causa dell’approssimarsi della tempesta denominata “Harry”.

La previsione di fenomeni intensi è stata emessa alle ore 12:00 UTC di oggi, domenica 18 gennaio 2026, dal C.N.M.C.A. (Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica).

In sintesi

Piogge intense e temporali con possibili accumuli eccezionali soprattutto martedì 20 gennaio

con possibili soprattutto martedì 20 gennaio Venti forti o di burrasca , con raffiche fino a tempesta

, con raffiche fino a Mare molto agitato o grosso su ampi settori

su ampi settori Neve abbondante sui rilievi calabresi sopra i 900/1000 metri

Di seguito il bollettino integrale diffuso dall’Aeronautica Militare.

📄 BOLLETTINO INTEGRALE – PREVISIONE DI FENOMENI INTENSI

PREVISIONE DI FENOMENI INTENSI EMESSA ALLE ORE 12:00/UTC DEL 18/01/26

In considerazione dell’approssimarsi della tempesta denominata HARRY, persistono:

Fino a tutta la giornata di dopodomani, martedì 20 gennaio 2026 , precipitazioni intense ed abbondanti a prevalente carattere di rovescio o temporale sulla Calabria , con particolare riferimento al settore ionico , e con quantitativi cumulati che nella giornata di martedì potranno assumere carattere di eccezionalità ;

, precipitazioni intense ed abbondanti a prevalente carattere di rovescio o temporale , con particolare riferimento al , e con quantitativi cumulati che nella giornata di martedì potranno assumere ; Fino a tutta la giornata di dopodomani, martedì 20 gennaio 2026, venti forti da Nord, con raffiche di burrasca forte, sulla Liguria centro-occidentale.

Si prevedono:

Dalle prime ore di domani, lunedì 19 gennaio 2026, e fino a tutta la giornata di dopodomani, martedì 20 gennaio 2026 , nevicate intense ed abbondanti sui rilievi della Calabria a quote superiori ai 900/1000 metri ;

, a quote superiori ai ; Dalla serata di oggi, domenica 18 gennaio 2026, e fino a tutta la giornata di dopodomani, martedì 20 gennaio 2026 , precipitazioni intense ed abbondanti , a prevalente carattere di rovescio temporale, sulla Sicilia orientale , anche con quantitativi cumulati che nella giornata di martedì potranno assumere carattere di eccezionalità ;

, , a prevalente carattere di rovescio temporale, , anche con quantitativi cumulati che nella giornata di martedì potranno assumere ; Dalle prime ore di domani, lunedì 19 gennaio 2026, e fino a tutta la giornata di dopodomani, martedì 20 gennaio 2026, precipitazioni intense ed abbondanti, a prevalente carattere di rovescio temporale, sulla Sardegna, con particolare riferimento alle aree meridionale ed orientale dell’isola.

I temporali saranno accompagnati da frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

Si prevedono inoltre: