Maltempo estremo in Sicilia: arriva la tempesta “Harry”, scuole chiuse (elenco in aggiornamento)
🔴 AGGIORNAMENTO SCUOLE
Elenco scuole chiuse nella provincia di Catania
(in aggiornamento)
- Acireale
- Aci Castello
- Aci Catena
- Aci Sant’Antonio
- Adrano
- Belpasso
- Biancavilla
- Bronte
- Catania
- Giarre
- Gravina di Catania
- Maletto
- Maniace
- Misterbianco
- Mascalucia – scuole chiuse 19 e 20 gennaio
- Motta Sant’Anastasia
- Nicolosi
- Paternò
- Pedara
- Ragalna
- Riposto
- Trecastagni
- Valverde
- Zafferana Etnea
📌 Elenco in costante aggiornamento sulla base delle ordinanze ufficiali dei Comuni.
Origine a una forte tempesta sul Mediterraneo centrale, con una giornata che si preannuncia particolarmente difficile soprattutto per la Sicilia e la Calabria, colpite in pieno dalla perturbazione, in particolare nei rispettivi settori ionici.
🌪️ Maltempo in intensificazione
Il sistema depressionario richiamerà venti molto intensi, in alcuni casi tempestosi, accompagnati da piogge abbondanti e temporali di forte intensità, localmente persistenti.
Non si escludono fenomeni violenti, con raffiche improvvise, nubifragi e possibili criticità idrogeologiche e idrauliche, soprattutto nelle aree più esposte.
🚨 Situazione critica e primi provvedimenti
Alla luce delle previsioni meteo, diversi Comuni stanno già adottando misure preventive, tra cui ordinanze di chiusura delle scuole. Si tratta delle prime decisioni, destinate con ogni probabilità ad aumentare nel corso delle prossime ore, in particolare in Sicilia e Calabria, dove l’impatto del maltempo sarà più marcato.
⚠️ Raccomandazioni alla popolazione
Si invita la cittadinanza a:
- limitare gli spostamenti non necessari;
- seguire esclusivamente gli aggiornamenti ufficiali delle autorità locali e della Protezione Civile;
- adottare comportamenti prudenti, soprattutto in prossimità di corsi d’acqua, aree costiere e zone soggette ad allagamenti.
La situazione resta in costante evoluzione. Ulteriori aggiornamenti sono attesi a breve.