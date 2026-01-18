Maltempo estremo in Sicilia: arriva la tempesta “Harry”, scuole chiuse (elenco in aggiornamento)

📢 Seguono aggiornamenti in caso di nuove comunicazioni ufficiali.🔴 AGGIORNAMENTO SCUOLEElenco scuole chiuse nella provincia di Catania(in aggiornamento)AcirealeAci CastelloAci CatenaAci Sant’Antonio...

📢 Seguono aggiornamenti in caso di nuove comunicazioni ufficiali.

🔴 AGGIORNAMENTO SCUOLE

Elenco scuole chiuse nella provincia di Catania

(in aggiornamento)

Acireale

Aci Castello

Aci Catena

Aci Sant’Antonio

Adrano

Belpasso

Biancavilla

Bronte

Catania

Giarre

Gravina di Catania

Maletto

Maniace

Misterbianco

Mascalucia – scuole chiuse 19 e 20 gennaio

– scuole chiuse Motta Sant’Anastasia

Nicolosi

Paternò

Pedara

Ragalna

Riposto

Trecastagni

Valverde

Zafferana Etnea

📌 Elenco in costante aggiornamento sulla base delle ordinanze ufficiali dei Comuni.

Origine a una forte tempesta sul Mediterraneo centrale, con una giornata che si preannuncia particolarmente difficile soprattutto per la Sicilia e la Calabria, colpite in pieno dalla perturbazione, in particolare nei rispettivi settori ionici.

🌪️ Maltempo in intensificazione

Il sistema depressionario richiamerà venti molto intensi, in alcuni casi tempestosi, accompagnati da piogge abbondanti e temporali di forte intensità, localmente persistenti.

Non si escludono fenomeni violenti, con raffiche improvvise, nubifragi e possibili criticità idrogeologiche e idrauliche, soprattutto nelle aree più esposte.

🚨 Situazione critica e primi provvedimenti

Alla luce delle previsioni meteo, diversi Comuni stanno già adottando misure preventive, tra cui ordinanze di chiusura delle scuole. Si tratta delle prime decisioni, destinate con ogni probabilità ad aumentare nel corso delle prossime ore, in particolare in Sicilia e Calabria, dove l’impatto del maltempo sarà più marcato.

⚠️ Raccomandazioni alla popolazione

Si invita la cittadinanza a:

limitare gli spostamenti non necessari ;

; seguire esclusivamente gli aggiornamenti ufficiali delle autorità locali e della Protezione Civile ;

delle autorità locali e della ; adottare comportamenti prudenti, soprattutto in prossimità di corsi d’acqua, aree costiere e zone soggette ad allagamenti.

La situazione resta in costante evoluzione. Ulteriori aggiornamenti sono attesi a breve.