MALTEMPO IN ARRIVO: AEROPORTO DI CATANIA AVVISA SUI POSSIBILI DISAGI IL 17 GENNAIO

L’Aeroporto di Catania ha diramato un avviso ai passeggeri in vista delle condizioni meteo avverse previste per venerdì 17 gennaio. Temporali intensi interesseranno la Sicilia orientale, con possibili conseguenze sulle operazioni aeroportuali.

Ritardi, cancellazioni e dirottamenti

A causa dell’allerta meteo, si prevedono ritardi, cancellazioni o dirottamenti dei voli in arrivo e partenza. L’aeroporto invita i passeggeri a monitorare costantemente lo stato del proprio volo e a contattare le compagnie aeree di riferimento per ricevere aggiornamenti.

Cosa fare per affrontare i disagi:

Contattare la compagnia aerea: Verificate direttamente con il vettore eventuali variazioni di orario o cancellazioni.

Prevedere ritardi nei trasporti: Considerate possibili rallentamenti nel raggiungere l'aeroporto e organizzate i vostri spostamenti di conseguenza.

Richiedere assistenza: Per ulteriori informazioni, il personale dell'aeroporto è disponibile attraverso i consueti canali di contatto.

Priorità alla sicurezza

L’Aeroporto di Catania sottolinea che la sicurezza dei passeggeri è la priorità assoluta e ringrazia tutti per la collaborazione e la comprensione in questa situazione eccezionale.

Restate aggiornati sulle condizioni meteo e seguite le indicazioni ufficiali per minimizzare i disagi durante la giornata.