METEO. Domenica allerta gialla in tutta la Sicilia, previsti temporali e vento forte

La giornata di domenica 15 marzo sarà caratterizzata da condizioni di maltempo su tutta la Sicilia, dove è stata diramata allerta gialla per rischio meteo-idrogeologico.

Il peggioramento è legato al transito di una perturbazione atlantica che nelle ultime ore ha già interessato il Nord-Ovest italiano e che, spostandosi progressivamente verso Sud-Est, porterà condizioni meteo instabili anche sul Meridione, con particolare attenzione proprio a Sicilia e Calabria.

Temporali, vento forte e possibili grandinate

Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse, che integra quello diffuso nella giornata precedente.

Secondo le previsioni, dalla mattinata di domenica sono attese precipitazioni da sparse a diffuse su tutta la Sicilia, anche a carattere di rovescio o temporale.

I fenomeni potranno essere accompagnati da:

rovesci di forte intensità

raffiche di vento

fulmini

locali grandinate

Allerta meteo in diverse regioni italiane

Sulla base delle previsioni, la Protezione Civile ha stabilito per la giornata di domenica:

Allerta arancione su parte di Liguria e Lombardia

Allerta gialla su Sicilia, Calabria, Liguria, oltre a porzioni di Puglia, Basilicata, Emilia-Romagna, Piemonte, Lombardia e Valle d’Aosta

Attenzione agli spostamenti

Le autorità invitano alla massima prudenza negli spostamenti, soprattutto nelle aree soggette a possibili temporali intensi o forti raffiche di vento.

Anche in Sicilia si raccomanda di prestare attenzione a eventuali allagamenti locali e alla viabilità, in particolare nelle zone più esposte ai fenomeni temporaleschi.