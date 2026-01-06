Maltempo in arrivo in Sicilia: mercoledì di pioggia, allerta gialla della Protezione Civile
Dopo un’Epifania caratterizzata da condizioni meteo incerte e variabili, sulla Sicilia è atteso un peggioramento più deciso del tempo. La Protezione Civile Regionale ha infatti diramato un avviso di a...
Dopo un’Epifania caratterizzata da condizioni meteo incerte e variabili, sulla Sicilia è atteso un peggioramento più deciso del tempo. La Protezione Civile Regionale ha infatti diramato un avviso di allerta meteo gialla valido per l’intera giornata di mercoledì 7 gennaio 2026.
Piogge e temporali in arrivo
Secondo le previsioni ufficiali, la giornata di domani sarà contrassegnata da rovesci e temporali diffusi su tutta l’Isola. Le precipitazioni interesseranno tutte le province siciliane, con piogge sparse che, in alcuni momenti, potrebbero risultare anche di forte intensità.
L’allerta scatterà dalla mezzanotte di oggi e resterà in vigore fino alle ore 24 di domani, coprendo l’intero arco della giornata.
Prudenza negli spostamenti
Con il ritorno del maltempo, la Protezione Civile raccomanda massima prudenza negli spostamenti, soprattutto per chi si metterà in viaggio dopo il rientro dalle festività natalizie. Il rischio idrogeologico previsto suggerisce particolare attenzione nelle aree già note per allagamenti, smottamenti o criticità legate alla rete stradale.
Si invita inoltre la popolazione a seguire gli aggiornamenti ufficiali e ad adottare comportamenti responsabili, evitando situazioni potenzialmente pericolose fino al miglioramento delle condizioni meteorologiche.